◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）楽天打線がいきなりの大猛攻だ。今季2度目の5連敗中。苦戦が続く中で、打線が1点を追う初回に打者11人攻撃で一気に8点を奪った。先頭・平良が左前打で口火を切ると、1死から辰己が左前打。続く4番・浅村が右中間に同点の適時打を放った。さらに1死一、三塁で渡辺佳が「なんとか（先発の藤井）聖に勝ちをつけたいです」と左前に勝ち越し打。2死後