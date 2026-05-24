スリムクラブの真栄田賢がフリマアプリでお目当ての商品を巡って、悲劇に見舞われた。自身のＸに２４日、新規投稿。「メルカリでさ、欲しいやつがあったから出品者と値段交渉してさ、安くしてくれた瞬間に横入りで他のやつに買われたよ」。“マナー違反”に直面し、怒りと悲しみが込み上げる顛末を報告した。ただ、真栄田は感情を表すことなく、芸人らしく一言。「メル狩りだよ」と結んで、笑いのネタに昇華させた。真栄田