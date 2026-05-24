T−BOLANのベーシスト上野博文（61）が24日までに、Xを更新。誕生日を報告した。5月23日が誕生日。「私は自分が生まれた季節が大好きです。今日、私は61歳になりました」と報告し、雰囲気のあるモノクロの写真を公開した。上野は1991年、T−BOLANのベースとしてデビュー。15年にはくも膜下出血で倒れ、リハビリをへて復帰。現在開催中の47都道府県を巡る「ラストライブツアー」の約2カ月前には、ステージ4の肺がんが発覚。治療を続