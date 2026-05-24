全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、岩手・盛岡の喫茶店『ねるどりっぷ珈琲機屋』です。店主の“好き”だけがいっぱいに詰まったおもちゃ箱1985年創業の『ねるどりっぷ珈琲機屋（はたや）』のドアを開く。両親の古布と軽食喫茶の店を関基尋（もとひろ）さんが受け継ぎ32年になる。関さんは東京での大学時代にコーヒーの魅力に開眼。銀座や吉祥寺のお店に足繁く通って味を覚