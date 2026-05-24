明らかに不自然だ。現地５月23日に開催されたプレミアリーグ昇格プレーオフ決勝で、平河悠を擁するハルが、ミドルスブラと聖地ウェンブリーで対戦。長らくスコアレスで迎えた90＋５分、左サイドを突破した平河悠がクロスを送り込むと、GKが弾き、そのこぼれ球を詰めたオリバー・マクバーニーが決勝点を挙げ、１−０で激戦を制した。試合後のセレモニー。９年ぶりの１部復帰に歓喜するハルの選手たちが、１人ずつトロフィーリ