俳優の佐々木希が、23日放送のTBS系『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。親交の深い俳優・夏菜から“自由すぎる素顔”を暴露され、「これは性格悪い」と自ら反省する場面があった。【動画】「AIで作った美女より可愛い」至近距離から撮影した“天然さく裂”＆オフ感満載の佐々木希番組では、2018年放送のNHKドラマ『デイジー・ラック』で共演し、現在も家族ぐるみで交流がある夏菜に事前取材を実施。MCの加藤浩次が「お