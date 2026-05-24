モデルの“マエノリ”こと前田典子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの日比野玲（65）の誕生日旅行で沖縄・石垣島のリゾートを満喫したことを報告し、美ボディ輝く黒ビキニ姿を披露した。【写真多数】「素晴らしいボディライン」美しい青空の下、美ボディを披露した前田典子前田は「5月の石垣島」と書き出し、「お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫 南国最高ー 綺麗な石垣ブルーの海に入ってアーシ