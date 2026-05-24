◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(24日、横浜スタジアム)この試合をもってチームを離れるDeNAのビシエド選手が、試合前に花束を贈られました。ビシエド選手は、メジャー通算66本塁打、211打点の成績を残し、2016年から中日で日本球界をスタート。昨季のシーズン途中からDeNAに加入し、ここまでNPB11年間プレーしてきました。37歳となった今季は打率.259、1本塁打、6打点の成績。この日のヤクルト戦をもってチームを離れ、“任意