◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、単独首位から出たプロ2年目の入谷響（20＝加賀電子）が4バーディー、ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算9アンダーで逃げ切り、今季初優勝を飾った。昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目。2番パー5で第2打をグリーン手前まで運びバーディーを先行させると、5番