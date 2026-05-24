◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ（日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド）試合前の大谷翔平選手に、かわいい「ハプニング」が起こりました。センター付近でキャッチボールをしていた大谷選手は、背後の芝生で1羽の小鳥が休んでいました。小鳥は微動だにせず、じっと大谷選手を見守るようにして休んでいました。また、大谷選手はキャッチボールの最中に何度も小鳥を見つめ、笑みをこぼしながら両手で羽ばたくまねを