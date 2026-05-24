Number_i平野紫耀（28）が24日、インスタグラムを更新。アンバサダーを務めるイヴ・サンローラン・ボーテの商品をアピールした。「これからの時期にぴったりのリブレローニュ髪やボディにシトラスの香りを纏い開放的な気分を是非感じてみてください」と告知し、太陽がさんさんと輝く屋上で、同商品を手にしたカットを3枚、公開した。この投稿には「太陽がとっても似合う」「太陽がまぶしいけど紫耀くんの方がもっとまぶしい」