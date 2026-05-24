スマホ料金は、契約内容を見直さないまま使い続けている人も多く、必要以上に高い料金を支払っているケースがあります。特に、高齢者の場合は電話やLINE程度しか使わないにもかかわらず、大手キャリアの高額プランを契約していることも少なくありません。 本記事では、70代の方が格安SIMへ乗り換えた場合に、どれくらい通信費を節約できるのかを解説します。 電話とLINE中心なら高額プランが不要な場合が多い