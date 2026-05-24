ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）のパイレーツ戦のスタメンを外れた。１０本塁打を放ち、守備の評価も高いとはいえ、直近４試合で１６打数無安打、１０三振。打率２割１分３厘まで低下し、シュナイダー監督がリフレッシュ休養を与えたと見られる。６６三振はリーグトップのホワイトソックス・村上の７３にも迫る勢い。地元メディア「ブルージェイズ・ネーション」のトーマス・ホール氏のＸに