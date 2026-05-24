◆レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（２４日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子５７キロ級決勝で２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理（レスター）が、大けがを乗り越えて、１５３連勝で社会人初Ｖを果たした。昨年１２月の全日本選手権も制しており、世界選手権、アジア大会代表に内定した。決勝も自身が開発に携わった「赤レンジャ