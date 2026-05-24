◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部５０００メートル決勝が行われ、大東大のサラ・ワンジルが最後の直線で驚異の追い上げ。ゴールに飛び込む形でフィニッシュし、２位だった城西国際大のデイジー・ジェロップ（２年）に０秒０１差の１５分１７秒０１で悲願の４連覇を飾った。レース後は喜びを爆発させ「うれしいです。ゴールに飛び込んだのは、初めて」と満開の笑顔を見せた