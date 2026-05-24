◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、単独首位で出たプロ２年目の入谷響（加賀電子）が、４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダーで１年ぶり２勝目を飾った。表彰式後には「自分が目標としていた優勝に届くことができて本当にうれしく思う。今後も３勝目、４勝目ができるように精一杯努力し