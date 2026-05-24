【30MS 小宮果穂】 5月30日 発売予定 価格：4,180円 【30MS オプションパーツセット28（アクションウエアα）[カラーA]】 5月30日 発売予定 価格：2,420円 「30MS 小宮果穂」パッケージ画像 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 小宮果穂」のパッケージ画像を公開した。発売は5月30日を予定しており、価格は4,1