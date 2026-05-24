中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.） 中森明菜が23日、55thシングル「ごめんと、すきと、」（7月1日発売）のジャケット・アートワーク2種類を公開した。【写真】中森明菜55thシングル「ごめんと、すきと、」ジャケ写約10年ぶりのニュー・シングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」（2形態）を、20年ぶりライブツアー初日の7月1日にリリースする中森明菜。楽曲タイトル 「ごめんと、すきと、」は、中森