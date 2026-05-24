◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が今季６勝目を懸け先発し、初回を３者凡退で立ち上がった。初回、先頭に迎えたのは「１番・三塁」でスタメン出場の立石。早くもドラ１対決が実現した。高め１４８キロで詰まらせ、右飛に打ち取った。続く中野をスライダーで中飛、森下を三ゴロに仕留め、テンポ良く抑えた。６回５安打０封で５勝目を挙げた前回１７日のＤｅ