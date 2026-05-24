モデル・インフルエンサーとして人気を集めるPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作DEVIL LINEが登場♡2026年5月22日（金）19時より公式オンラインストアで発売されます。悪魔のような妖艶さと、あざと可愛さを兼ね備えたデザインは、大人の女性の魅力を引き立てる仕上がり。特別な日にも、自分をもっと好きになりたい日にもぴったりのコレクショ