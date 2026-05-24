6人組ダンス＆ボーカルグループ「WATWING」の福澤希空（22）が24日、都内で初写真集「ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。グループでは八村倫太郎（26）、鈴木曉（28）に続く写真集発売で「ずっとうらやましいと思っていた。それがかなえられて凄くうれしい」と笑顔。「22年が全て詰まった作品。僕の人生の一部を楽しんでもらえたら」と呼びかけた。1人で報道陣の囲み取材に応じるのはこの日が初めて