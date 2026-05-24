日本赤十字社名誉社長の近衛忠莩（ただてる）さんが２３日夜、死去した。８７歳だった。２００５年から１４年間、日赤社長を務め、東日本大震災や熊本地震などの被災者救護や支援体制の整備に取り組んだ。０９年にアジア地域出身で初めて国際赤十字・赤新月社連盟の会長に就任し、８年にわたって世界の人道支援体制の拡充にも尽くした。１８年に旭日大綬章を受章し、２２年には国際赤十字運動に貢献した個人に贈られる最