◇セ・リーグ中日―広島（2026年5月24日バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手（25）が、2回守備からベンチに退いた。何らかのアクシデントがあったとみられる。この日は「3番・遊撃」で先発出場。初回の打席は三ゴロに倒れていた。小園に代わって勝田が遊撃の守備に就いた。