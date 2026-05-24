「楽天−ロッテ」（２３日、楽天モバイル最強パーク）「ラブライブ！シリーズ」×パ・リーグ６球団スペシャルコラボ第３弾の一環で声優の大西亜玖璃（「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役）と相良茉優（同中須かすみ役）がセレモニアルピッチを行い、その可憐な姿が反響を呼んだ。ユニホームにスカート姿で登場し、並んでマウンドに上がった２人は同時に投球。大西のボールは山なりながらワンバウン