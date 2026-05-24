本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、成功するためにはどんな人のどんなところを参考にすべきなのかを見ていく。イーロン・マスクは、週に100時間働いているビジネスや経営について学ぼうと、著名な経営者などの話を、講演やセミナーなどで聞いたことがある人もいるだろう。実際、著名人から何か学ぼうとするのは頭の悪い人である。まったく意味な