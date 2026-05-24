お金はあとから取り戻せても、時間と若さは取り戻せません 。若い時期に得た経験ほど、人生においてその効果が続く期間は長くなります。すべてを将来のために我慢するのではなく、好奇心や健康を保つために賢くお金を使うことは、非常に価値のある支出といえるでしょう。本記事では、三菱UFJアセットマネジメントの前常務で、オルカンの生みの親である代田秀雄氏の著書『オルカン思考：世界経済を味方につける「長期投資」の教科書