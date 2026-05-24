猫の身体能力には驚かされるばかり。ときに「どうやってそこに！？」と戸惑ってしまうような場所で発見するとこもしばしばあります。【写真】なぜそこに！？ 頭から欄間に突っ込んだ猫さん今、Xでは和室の“欄間（らんま）”を抜けようと試みた猫さんに注目が集まっています。写真に写っているのは、キジトラ猫の「シン」くん（7歳・男の子）。鴨居の間にある欄間の透かし彫りに頭を突っ込み、向こう側へ抜けようしている瞬間をと