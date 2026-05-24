電動化時代を先取りしていた「4WDスポーツカー」ジャガーが進める電動化戦略が、ここにきてさらに具体的な形を見せ始めています。2026年後半に公開予定とされる新型ラグジュアリー4ドアGTの名称が、2026年5月13日に「Type 01（タイプ01）」であると発表されました。英国で開発・生産されるこの新型モデルは、ブランドにとって新時代の象徴となる存在です。【画像】超カッコイイ！ “1.6リッターで800馬力超え”の斬新「“4WD”