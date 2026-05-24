パートやアルバイトで平日週4日勤務となると、月曜から金曜日の間で1日お休みをとることになります。ママスタコミュニティでは、休みを取る曜日を迷うママからこんな質問がありました。『仕事が平日4日勤務なら、何曜日を休みにしますか？』みなさんなら、何曜日を休みにしますか？ライフスタイルや子どもの年齢や人数でも違ってきそうです。希望の休みとそれぞれの理由を見ていきましょう。3連休をつくりたいけど……『金土日の