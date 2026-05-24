タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）が24日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。ネットを中心に話題となっている“おじさんのハーフパンツ”論争について言及した。東京都庁で「東京クールビズ」が始まり、新たに業務内容によってはハーフパンツの着用が可能になったことを受け、ネットを中心に“おじさんのハーフパンツ”問題が議論されている。肯定的な声がある一方、「不快」「すね毛を見たくない