◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）巨人と阪神のドラフト1位ルーキーが、1軍の舞台で相対しました。19日にプロ初昇格となり、同日から1軍出場を重ねている阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手。ここまで2試合連続でマルチ安打を放ち、打点も記録するなど打率.412をマークしています。一方、巨人のドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手は、開幕投手を任されるなどここまで7登板。5勝をマークしています。そん