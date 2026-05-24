フィリピン・アンヘレスのビル倒壊現場＝24日（AP＝共同）【マニラ共同】フィリピンのルソン島アンヘレスで24日未明、建設中のビルが倒壊し、建設作業員らが閉じ込められた。がれきの中などから20人以上が救出されたが、捜索活動が続いている。地元メディアが伝えた。ビルは9階建てとなる計画だった。アンヘレスはマニラ中心部から北西に約80キロ。外国企業が進出する「クラーク経済特区」に近く、日本人も多く居住する。