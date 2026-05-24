記者会見する「エンハンスト・ゲームズ」のマーティン・マキシミリアンCEO＝23日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】24日（日本時間25日）に米ラスベガスで初開催されるドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」のマーティン・マキシミリアン最高経営責任者（CEO）が23日、記者会見し「科学の力を借りて人間の体の可能性を再定義する。かなり多くの世界記録が破られるだろう」と語った。出場選手は、米食品医