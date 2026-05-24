俳優の土屋太鳳さん（31）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露した。「車折神社芸能文化振興会の大使として」土屋さんは、車折神社の神事「三船祭」に「車折神社芸能文化振興会の大使としてご奉仕させていただきました」と報告。着物姿でさまざまポーズをとる様子や、笑顔ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、紺と白を基調とした涼しげなデザインの着物を着用。鳥居の前に立ち、両手