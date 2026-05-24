◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）広島が３戦連続で初回に複数失点を喫した。両軍無得点の初回、先発・岡本が先頭・村松、田中に連打を献上し一、二塁。ボスラー、細川は連続三振に封じたが、阿部に四球を与え満塁から石川昴に中前２点打を浴びた。さらに２死一、二塁から鵜飼に左前適時打を許し、この回一挙３点を失った。広島は今カードで初回の失点が目立つ。２２日の初戦は栗林が４失点、前