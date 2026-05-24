◆パ・リーグ楽天―ロッテ（２４日・楽天モバイル最強）楽天が初回に打者１１人で８安打８得点の猛攻をみせた。先発の藤井が１点を先取された直後の攻撃。１番・平良の左前安打を足がかりに、１死一、二塁から４番・浅村が右前に同点適時打を放った。さらに５番・渡辺佳の勝ち越し打に７番・村林の２点二塁打、９番・中島も適時二塁打で打者一巡。仕上げは平良が左翼席へチームトップの６号３ランをたたき込み、スコアボー