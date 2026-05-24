◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）中日・石川昂弥内野手が初回２死満塁で、先制２点打を放った。２球目の１４９キロを中前へ運ぶクリーンヒット。チームは４試合連続で初回に得点を奪った。先頭の村松が８球粘って二塁内野安打。４試合ぶりにスタメンで起用された田中が初球のバスターエンドランで左前打を放った。理想なチャンスメイクで無死一、二塁。ボスラーと細川の連続三振で勢いが止まりか