徐々に暑くなり始めるこの時期は、冷しゃぶが食卓に並ぶと家族が大喜びすること間違いなしです。今回は、今年の夏にぴったりのレシピを4つご紹介します。定番のポン酢から個性的なトマトソースまで、たれのバリエーションを楽しめます。 ▼コンテスト受賞の一味ごまじょうゆだれ 一味、すりごま、しょうゆ、酢などを混ぜるだけの、パンチのきいた手作りだれは絶品。テレビ出演＆雑誌掲載の実力派レシピです。 ※記事のメイン