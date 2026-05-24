◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年5月24日東京ドーム）「三塁・立石」「左翼・森下」「右翼・佐藤輝」という守備シャッフルに踏み切った阪神のオーダーについて、日本テレビ系の中継で解説を務めた赤星憲広氏（スポーツニッポン新聞社評論家）は「立石くんが不慣れなポジションでケガをするリスクを回避したいのでは」と藤川球児監督の思惑を分析した。「4番のポジションを動かすのは意外だったけど、ここまで立石くんが活