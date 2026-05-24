お笑いコンビ、爆笑問題の太田光が、MCを務めるTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に24日、生出演。20日に行われた今国会初の党首討論について言及した。チームみらいの安野貴博党首がゲスト出演。安野氏の持ち時間が3分など、野党党首の持ち時間が少な過ぎるとの指摘を取り上げた。安野氏は、話し足りなかったこととして、「高性能AIミュトスへの対応策」の議題があったと言及。「今回3分だけだったので、その上段の