警察によりますと、きょう（24日）午前11時半ごろ、岡山市北区建部町田地子の市道で大型バイクが転倒し、近くに倒れていた男性が意識不明の重体です。 【地図を見る】 きょう午前11時半ごろ「バイクと男性が倒れている」と付近を通りかかった人から警察に通報がありました。 警察によりますと、男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。 現場は、「奥吉備街道」と呼ばれる市道で、ツーリングに人