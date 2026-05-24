（台北中央社）、頼清徳（らいせいとく）総統は23日、中国山西省の炭鉱で22日夜に起きたガス爆発を受け、死者に対する哀悼の意を示した。中国で使われている簡体字を用い、X（旧ツイッター）に投稿した。頼総統は、私たちは事故に対して心を痛めていると言及。負傷者や家族への「心からの見舞い」も表明した。また、台湾は必要があれば人道的支援を提供する意思があるとした上で、炭鉱に閉じ込められている人ができるだけ早く発見