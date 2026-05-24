開催：2026.5.24 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 5 - 4 [ロッキーズ] MLBの試合が24日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。 Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 3回裏、3番 ヘラルド・ペルドモ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでD