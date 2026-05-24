レアル・マドリーは現地５月23日、ラ・リーガ第38節（最終節）でアスレティック・ビルバオと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。４−２で勝利した。すでに今季限りでのマドリー退団が発表されているダニエル・カルバハルにとっては、ラストマッチ。スペイン代表の34歳DFはキャプテンマークを巻いて先発し、84分にマヌ・セラーノと交代。その際に思わず涙を見せ、スタンドからは万雷の拍手が降り注いだ。クラブの公式サイ