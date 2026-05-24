中国メディアの大象新聞によると、内モンゴル自治区の女性がSNSに投稿した動画が注目された。動画によると、女性は雨の日に道端の水たまりで金のネックレスらしきものを見つけた。拾い上げた後、すぐに投げ捨てた上で、このようなものを見つけても拾ってはいけないと強調した。動画を見た人からは、これは詐欺の手口の一つで、拾った後に「盗んだ」と言いがかりをつけられて金銭をゆすり取られた事件が多発しているとの声が寄せら