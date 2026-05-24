◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週第2日東大3―8立大（2026年5月24日神宮）立大戦に勝ち点を挙げれば97年秋以来の最下位脱出、4位の可能性まであったが連敗を喫し57シーズン連続最下位が決定した。4点を追う5回には代打村尾優作（2年＝札幌南）が三塁線を破る適時二塁打を放って2点に迫った。しかし8回に突き放されシーズンを終了した。最下位に終わったとはいえ法大から勝ち点を奪うなど、随所で好試合を展開。あと