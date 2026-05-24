ソフトバンクは24日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）で「王貞治レガシーデー」を開催。試合前にはセレモニーが行われ、歌手の藤井フミヤが書き下ろした「勝利の空へ」を熱唱し、センター後方に設置された「89モニュメント」の除幕式が行われた。背番号89の特別ユニホームを着用し、あいさつに立った王貞治会長は「1995年にホークスに入団して以来、32年目を迎えています。その間、ファンのみなさま、一緒に戦ったチームメ