「王貞治レガシーデー」と題して行われた24日のソフトバンク―日本ハム戦（みずほペイペイドーム）の試合前には、特別セレモニーが行われた。王貞治球団会長（86）とホークスを支えてきたレジェンド選手、現役選手の柳田と小久保監督がマウンド付近に並んだ。ドームが暗転しドローンが飛ぶと、映像が流れて背番号「89」のモニュメントがバックスクリーンに映し出された。セレモニーの最後には王貞治球団会長が挨拶し、ファンに