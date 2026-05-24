F1カナダGP予選、ポールポジションを獲得したメルセデスのジョージ・ラッセル＝23日、モントリオール（ゲッティ＝共同）自動車のF1シリーズ第5戦、カナダ・グランプリ（GP）は23日、モントリオールで予選が行われ、メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポールポジション（PP）を獲得した。ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストン・マーチン勢はフェルナンド・アロンソ（スペイン）が19番手、ランス・ストロール（