また一段、階段を上った。3年目の塩津璃菜騎手（21）が20、21日の園田競馬で連日の白星。昨年に門別→園田での連日勝利はあったものの、兵庫では初めてとなった。まずは20日の7R。8番人気のキャバリエクエスト（牡4＝長南、父ストロングリターン）でまんまと逃げ切り、単勝6570円、3連単11万4340円の波乱を演出。逃げるプランはなかったというが、抜群のスタートを切れたことが勝利につながった。21日の1Rでは4番人気のナムラ